Schramberg Großer Chor begrüßt das neue Jahr

Schramberg. Hausherr Pfarrer Rüdiger Kocholl freute sich über die vielen Besucher in der Kirche St. Maria. Für Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer war es vor neun Jahren eine lang gehegte Idee, ein offenes Liedersingen am Neujahrstag zu gestalten. Kocholl prangerte zuvor die überall schon lange vor Weihnachten zu hörende Dauerbeschallung mit Liedern an. Er ermunterte die Großeltern, Eltern und Kinder, bei den Liedern kräftig mitzusingen.

Die Musiker hatten sich im Chorraum platziert, zwischen ihnen stand eine Krippe mit dem Jesuskind. Mit einem Choral an der Orgel eröffnete Schäfer die besinnliche Stunde am frühen Abend. Das aus der Barockzeit stammende "Lobt Gott, ihr Christen" begleitete er auch mit der Orgel. Anschließend setzte er sich an das Piano und dirigierte die Besucher und die Musiker mit Philipp Geisen (Cello), Magdalene Lerch (Violine), Sigrid Lerch (Blockflöte) und Siegfried Weisser (Oboe).

Völlig entspannt und locker begleitete Marion Straub nicht nur die Besucher im Kirchenraum mit ihrer klaren Stimme. Sie ergänzte das Programm auch mit Solostücken. So zu dem Kehrvers aus dem 15. Jahrhundert "Verbum caro factum est" (Das Wort ist Fleisch geworden). Violinistin Magdalene Lerch stellte in ihrer vorgetragenen Geschichte fest, "dass Esel klüger sind, als Menschen ahnen". Das Grautier kommt in der Glaubensgeschichte gleich mehrfach vor. So trägt es die schwangere Maria bis in den Stall, in dem sie das Kind zur Welt bringt. Da mokiert sich der Esel darüber, warum es nicht in eine Palast geboren worden ist. Missmutig erklingt seine Stimme "I – a", und er erkennt, dass der ständig anwesende Erzengel Gabriel es so gewollt hat. Genau so wie beim Einzug in Jerusalem, bei dem das nun erwachsene Kind auf einem Esel einzieht. Das träumte der Esel in der Nacht, wusste am nächsten Tag aber nichts mehr davon. Nur, dass alles damals in Bethlehem begonnen hatte.