Schramberg Großer Bahnhof für 180 Dampfloks

Etwa 50 Lokführer aus Deutschland und der Schweiz hatten 180 Dampfloks auf die Gleise gesetzt, die Achsen geschmiert und die Tanks gefüllt. Mit der Fernsteuerung wurden die schwarzen Loks mit ihren Güterwagen oder den grünen Personenwagen der "Deutschen Reichsbahn" über die Strecken gelenkt. Viele Augenpaare der Lokführer, Streckenposten und Zuschauer verfolgten die Züge auf ihren Runden und setzten Waggons auf die Schienen, wenn sie an einer Weiche entgleisten. Schienen wurden mit einem Lappen geputzt und Weichen mit ein paar Tropfen Öl gewartet, dann lief wieder alles "wie geschmiert".

Jede Auffälligkeit wird sofort registriert, kleine Fehler ausgebessert

Die Kleebodenbahn rollte im Bahnhof Griesbach ein, die Güterwagen wurden mit einem kleinen Schraubenzieher zum Entladen abgekoppelt. Mit Argusaugen wurden die Loks beobachtet und jede Auffälligkeit sofort registriert: Die Loks mussten in die Werkstatt "am Kilometer 103" oder in Walldorf (Hessen) zur Wartung einrollen. Dort wurde der Wasserschlauch neben den Gleisen wie früher bei den Großen am Bahnhof angesetzt und Wasser nachgefüllt. Vorsichtig wurden die Maschinen mit ein paar Tropfen Öl aus dem silbernen "Füller" geschmiert und die Fahrt konnte mit einem schrillen Pfeifen unter Dampf fortgesetzt werden.