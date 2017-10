Schramberg Große Sprünge nicht finanzierbar

Der Bau eines Sprungbeckens sei zwar nachträglich möglich, aber sehr aufwändig und sicher noch teurer, deutete Planer Artur Stajszczgk auf die Frage einer Bürgerin an. Die Fragen nach der Baugenehmigung bei einem Wohngebiet und nach dem Geschäftsmodell sollen in der nächste Sitzung beantwortet werden, kündigte Thomas Ernst als stellvertretender Ortschaftsrat an. Der Kostenrahmen sei vorgegeben, im Entwurf zunächst mit 3,4 Millionen Euro, verwies Herzog auf den Beschluss im Gemeinderat. Bei den Kosten von 4,3 Millionen Euro für die abgespeckte Variante 9 könne es eine "maximale Abweichung von plus minus zehn Prozent" geben, bestätigte der Planer.