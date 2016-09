Schramberg Große Mehrheit lobt Bürgerbus-Angebot

Schramberg. Viel Lob für das Engagement des Bürgerbusvereins gab es von allen Seiten im Verwaltungsausschuss, immerhin zeigt die Nutzerkurve deutlich nach oben – bis zu 550 Fahrgäste pro Monat haben das in diesem Jahr begonnene Angebot bereits genutzt – lediglich Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) waren die Zahlen zu niedrig. Er reklamierte, ein Fahrgast pro Fahrtrunde – und dieser sitze nicht einmal die ganze Zeit drin – sei zu wenig. Man müsse sich überlegen, ob es "eine sinnvolle Investition ist, den Bürgerbus so zu betreiben". Man sollte die "Reißleine ziehen" und den Sulgen, wo er schlecht genutzt werde, gleich aufgeben und dafür in der Talstadt täglich zu gleichen Zeiten fahren, schlug er vor.

Diese Äußerung kam bei den übrigen Ausschussmitgliedern nicht gut an. Udo Neudeck (Freie Liste) warnte davor, nach einem halbem Jahr zu sagen, man gebe Teile auf. Dies scheine ihm jetzt taktisch nicht klug zu sein, sagte er. Dass man nach einem Jahr jedoch die Fahrpläne überprüfe, sei selbstverständlich. Was aber absolut nicht in Ordnung sei, so wandte er ein, sei zu suggerieren, man habe 190 000 Euro verpulvert –­ "wenn wir morgen aufhören, haben noch den Restwert, wir müssen den Bus nicht verschrotten", betonte er. Auch Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) sprach sich dafür aus, dem Bürgerbus die Möglichkeit eines Testbetriebs von einem Jahr zu geben, die Bürger müssten sich auch zunächst an ein Angebot gewöhnen und seine Fraktionskollegin Gertrud Nöhre vor allem die große Zahl an Fahrern als positiv gelobt. Auch Thomas Brantner (CDU) hatte erfreut die steigenden Fahrgastzahlen zur Kenntnis genommen.

Bernd Richter (ÖDP) bezeichnete die Aussage Himmelhebers als "ausgesprochen mies". Wenn man ausrechne mit wie viel Geld jeder einzelne Besuch von Hallenbad, Theater und Hallen bezuschusst werde, dann glaube er, "dass die Rechnung hier durchaus positiv aussieht". Er halte es auch von der umweltpolitischen Seite für wichtig, das Angebot aufrecht zu erhalten.