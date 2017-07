Schramberg Große Lernbereitschaft bewiesen

Prüflinge wollen Leben in Deutschland meistern

Dass sie dennoch den Kurs so erfolgreich abgeschlossen haben, zeigt, dass eine große Bereitschaft vorhanden ist, das Leben in Deutschland erfolgreich zu meistern. Eine der Teilnehmerinnen ist bereits für einen B2-Intensivkurs angemeldet, der es ihr ermöglichen soll, in ihrem gefragten akademischen Beruf Fuß zu fassen. Auch Lehrerin Danielle Reuter engagiert sich schon seit vielen Jahren als Integrationslehrkraft und hat bereits mit dem Unterricht in der nächsten Gruppe begonnen.