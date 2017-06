Schramberg Grill-Kontrollen an Sonntagen angeregt

Dazu kommt, dass an manchen Tagen ein Lärm vom Berneckstrand ausgehe, der vermeidbar sei: So sei beispielsweise am Pfingstsonntag, wie der Nachbar erzählt, der Platz den ganzen Tag über mit Musik aus einem Lautsprecher beschallt worden. Auch hier könnte bei einer städtischen Kontrolle auf ein besseres Miteinander zwischen Feiernden und den Anwohnern. Mit der Stadt, so sagt der Anwohner, sei er eigentlich ständig wegen des Strandes in Kontakt. Er sei nicht besonders lärmempfindlich und von Freibadzeiten her auch einiges gewohnt, meint Fix, aber etwas mehr Ordnung wäre ihm wohl schon auch recht. Abends klappe es ja in der Regel auch, dass gegen 22 Uhr – manchmal auch etwas später – ein Schließdienst dafür sorge, dass das Gelände verlassen werde.

Auch im Hinblick auf des Mitbringen von eigenen Grills, das wegen Feuergefahr eigentlich auch nicht gestattet ist –­ auch hier habe er in der vergangenen Zeit immer wieder Gruppen beobachtet, die sich nicht an die Regeln hielten – ganz abgesehen davon, dass manche Hecken und Sträucher abrissen, weil sie kein Feuerholz dabei hätten.