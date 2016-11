Schramberg "Griechischer Wein" in Rock

Zwischendrin bauten Leadsänger "King Uli", Gitarrist "Snake", Bassist "Leo" und Drummer "MonStar" immer wieder Motive klassischer Rocksongs ein. So wurde Udo Jürgens Hit "Griechischer Wein" mit Riffs aus "Eye of the Tiger" unterlegt. Eine explosive Mischung, die die Zuschauer zum Singen, Tanzen und Springen brachte.

Nach einer kurzen Pause startete das Quartett in die zweite Halbzeit, unter anderem mit Helene Fischers Mega-Hit "Atemlos". Da war es nicht verwunderlich, dass sich die Musiker immer wieder den Schweiß von der Stirn tupfen mussten, zeigten sie doch vollen Körpereinsatz auf der Bühne. Ein Stimmungsgarant reihte sich an den nächsten, und auch das Publikum bekam eine Aufgabe: So laut wie möglich sollte es sein und vor allem viel Spaß haben.

Bassist Leo bot dem Publikum noch ein Solo, bevor die Band ihre letzten Song anstimmte: Nach Nenas "99 Luftballons" und einer gelungenen Zugabe, die die Musiker sichtlich genossen, endete ein stimmungsvoller und rockiger Abend im Kulturbesen.