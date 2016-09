Schramberg GPS-Einsatz im Winterdienst

Schramberg. Im Bauhof- und Winterdienstbericht für das Jahr 2015, vorgestellt von Bauhofleiter Steffen Auber im Ausschuss für Umwelt und Technik, offenbarte sich das ganze Leistungsspektrum der 47 Mitarbeiter. Davon arbeitet die Hälfte im Bereich des Bauhofs selbst, 25 Prozent in der Gärtnerei, 17 Prozent in der Abteilung Tennenbronn und acht Prozent in der Verwaltung. Sein Team brachte es im vergangenen Jahr auf 86 817 Stunden (2014 waren es 80 275). Davon entfallen die meisten Einsätze auf den Bereich der Gemeindestraßen, gefolgt vom Winterdienst und den Grünanlagen.

Auf Auslastung untersucht

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge und Maschinen seien durchschnittlich drei Mitarbeiter abgestellt, so Auber. Die technische Ausstattung des Bauhofs sei in den vergangenen Jahren stark modernisiert worden. "Die gesamte technische Ausstattung wird regelmäßig auf ihre Auslastung und Wirtschaftlichkeit hin untersucht." Stehen Kosten und Nutzen in einem ungünstigen Verhältnis, werden die Fahrzeuge und Maschinen ausgesondert, erläutert Auber. Der Bauhof ist derzeit mit zwei Autos, 15 Transportern/Kleinbussen, drei Lastern, sechs Unimogs, fünf Zugmaschinen, elf Anhängern, 25 Schneepflügen, 19 Streuaufsätzen und 16 Sonderfahrzeugen ausgestattet. Die Kosten für den Unterhalt lagen im vergangenen Jahr bei rund 241 000 Euro (2014: 270 000 Euro).