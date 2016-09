Schramberg Glocken: Alles klappt wie am Schnürchen

Schramberg. Die vier neuen Glocken sind in den Glockenstühlen fertig montiert und bereit, ihren Klang zu erheben. Nachdem sie vom Autokran in die Türme gebracht worden waren (wir berichteten), haben die Monteure der Glockengießerei Rincker noch gut eine Woche an der Feinmontage gearbeitet. Neben der Firma Rincker waren die Zimmerei Rohrer und die Firma Elektro-Brauchle beteiligt. Den Läute-Computer lieferte die Firma Hörz aus Biberach. "In der Zusammenarbeit der Betriebe klappte alles wie am Schnürchen", freut sich Pfarrer Michael Jonas. Alle sieben Glocken, das sogenannte Plenum, wird nur zu besonderen Anlässen zu hören sein. So beim Festgottesdienst am kommenden Erntedanksonntag ab 10 Uhr. Den Gottesdienst gestalten neben Stadtpfarrer Jonas die Kantorei, das neue Bläserensemble der Stadtkirche und die Kinder vom Martin-Luther-Kindergarten mit. Nach dem Gottesdienst wird ins Gemeindehaus eingeladen.