Schramberg Gleich zwei Mal einhundert Spenden

Zehnmal spendeten Gerlinde Eckmüller, Roswitha Langenbacher, Theresa Hug, Sonja Kahren und Birgit Schneider ihr Blut für andere. 25 Mal zum Aderlass gingen Peter Burri und Sylvia Link, auf doppelt so viele Blutspenden brachten es Barbara Flaig, Birgit Maurer und Silvia Munz. In den "Club der Hunderter" stiegen Michel Haller und Klaus Moosmann auf, die für 100-maliges Spenden mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100 ausgezeichnet wurden.