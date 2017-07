Schramberg "Glanzlichter" für das Freizeitangebot

Wie bei allem mache es die Vielfalt aus. Leider gebe es viele Leute im Kinzigtal, die von den tollen Museumslandschaften in Schramberg nichts wüssten. Deshalb sei er froh und glücklich, dass dieser Schritt mit Schrambergs Museen umgesetzt worden sei.

In dieser Woche werde der Verein Schwarzwald-Tourismus-Kinzigtal notariell besiegelt. Schade sei, dass Schramberg nicht dabei ist. Die Tür bleibe aber offen. Die Gemeinschaft sehe in der Stadt Schramberg nach wie vor einen starken Partner, in der das Tor zum Kinzigtal beginne und die Gutachtal-Card eine Vorleistung darstelle.

"Deutliche Bereicherung und Wertsteigerung"

Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert betonte, die Worte seiner Amtskollegen könne er nur unterstreichen. Die beiden Museen stellten eine deutliche Bereicherung und Wertsteigerung der Gutachtal-Card dar, der alsbald die Kinzigtal-Card als Nachfolgemodell folgen werde. Mit dieser erweitere sich das touristische Freizeitangebot nochmals deutlich und die Anzahl der Kommunen, in denen sie erhältlich sei, erhöhe sich von drei auf ein Dutzend.

Er sei überzeugt, dass der Schwarzwald-Tourismus-Kinzigtal mit Schramberg ein noch stärkeres Gewicht bekomme und die Stadt sich in dem neuen Verein wohl fühlen werde, warb Eckert. Hans-Jochem Steim wollte sich nicht mit fremden Federn schmücken und verriet schmunzelnd: "Das hat Harald Burger in die Wege geleitet. Nachdem mich Norbert Swoboda angerufen und mitgeteilt hatte, dass Burger mit den Erfinderzeiten dabei ist, konnte ich nicht anders."

Er und Burger seien keine Konkurrenten sondern froh, etwas für die Touristen tun zu können, hob Steim hervor. Anschließend kamen die Bürgermeister mit ihren Tourismus-Infoleiterinnen Sonja Heizmann aus Gutach und Dagmar Fischer aus Lauterbach in den Genuss einer exklusiven Führung durch die Autosammlung Steim, die vom Eigentümer selbst geleitet wurde.