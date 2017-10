Schramberg Gewerbesteuer kratzt an der 30-Millionen-Rekordmarke

Bis Ende Juni seien insgesamt 288 000 Euro an über- und außerplanmäßigen Ausgaben angefallen. Aktuell seien nochmals 19 000 Euro hinzugekommen. Für das laufende Jahr stünden im Haushaltsplan 6,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen zur Verfügung. Davon seien bis Ende September 2,4 Millionen Euro abgerufen worden. Bisher seien Maßnahmen für rund zwei Millionen Euro nicht zur Umsetzung gekommen und würden im Etat 2018 neu veranschlagt. So zum Beispiel die Uferumgestaltung am Lauterbach und der Neubau einer Sporthalle in Tennenbronn von jeweils 200 000 Euro. Ein Teil des freigewordenen Geldes werde allerdings für über- und außerplanmäßige Ausgaben gebraucht. Die vorgesehene Umschichtung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 442 000 Euro komme zwar dem Finanzhaushalt zugute, belaste jedoch den investiven Bereich. Für den Erwerb von Grundstücken seien 2,8 Millionen Euro geplant gewesen. Davon dürften bis Jahresende 1,65 Millionen Euro zur Auszahlung kommen. Für 2018 gehe er davon aus, dass auf die 2017 geplante Kreditaufnahme verzichtet werden könne, stellte der Kämmerer in Aussicht.