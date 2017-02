Schramberg Gesucht: Schrambergs schnellster Schüler

Beim Landesfinale konnte die Schramberger Mannschaft wieder einen zweiten Platz belegen. Von den sechs besten Teilnehmern aus Württemberg haben sich in diesem Jahr drei Teilnehmer aus Schramberg für das Talenteteam 2016 qualifiziert. Jana Spörl, Leonie Braitsch und Erik Buzak werden in den nächsten Tagen die Einladung zum Talentewochenende mit den anderen Sportarten des Württembergischen Sportbundes erhalten und nochmals besonders geehrt.

VfL Fluorn ist Ausrichter

Die VR-Talentiade ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Volks- und Raiffeisenbanken und des Württembergischen Leichtathletikverbandes. Sie richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. In diesem Jahr hat der VfL Fluorn die Durchführung des Talentsichtungswettbewerbs "Schrambergs schnellster Schüler/in" in den vierten Klassen übernommen. Die SG Schramberg und der VfL Fluorn werden aber auch künftig wie bisher im Wechsel als Veranstalter auftreten.