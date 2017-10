Schramberg. Über den Glauben ins Gespräch kommen, das soll das Ziel der Zeitschriftenaktion der evangelischen Allianz in Schramberg sein. Mitarbeiter der evangelisch-methodistischen Kirche Schramberg, der Freien Christengemeinde, der Jesus-Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde Sulgen werden in der Zeit vom 16. bis 22. Oktober eine Zeitschrift an alle Haushalte in Schramberg verteilen. Diese ist gefüllt mit persönlichen Berichten von Menschen, wie zum Beispiel Jürgen Klopp oder Danzel Washington, die erzählen, was ihnen ihr Glaube an Jesus bedeutet und was sie mit Gott in ihrem Leben erlebt haben. Gerade im Jahr 2017, in dem die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation feiert, ist es den Allianz-Gemeinden ein Anliegen den Glauben und das Gespräch über den Glauben zu fördern.