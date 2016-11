Schramberg Geschäftsjahr läuft bei Schweizer nach Plan

In seinem Ausblick sagte Marc Bunz, Finanzvorstand bei Schweizer: "In den ersten neun Monaten des Berichtsjahres haben wir eine EBITDA Quote (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungen) von 8,6 Prozent erreicht. Aus derzeitiger Sicht rechnen wir im vierten Quartal mit ähnlichen Ergebniszahlen wie im abgelaufenen dritten Quartal". Dies setze jedoch voraus, dass keine unerwarteten Faktoren das Ergebnis belasten oder begünstigen. Insgesamt könnte Schweizer das Jahr 2016 mit einer EBITDA-Quote zwischen neun und zehn Prozent abschließen, "was unserer Erwartung vom August dieses Jahres entspricht", so Bunz.

Wegen Verzögerungen beim Anlauf des Ramp-Up in Vietnam und bei WUS in Kunshan gehe das Unternehmen entgegen der bisherigen Umsatzwachstumsprognose von zwei Prozent nun von einem stabilen Umsatzniveau für das Geschäftsjahr 2016 aus.