Schramberg Gesang als Ausdruck der Freude

Schramberg-Sulgen. Am ersten Weihnachtsfeiertag begleitet der katholische Kirchenchor unter Leitung von Stephanie Dietrich das Hochamt um 10 Uhr in der Sulgener St. Laurentius-Kirche. Der Gottesdienst wird weiter musikalisch gestaltet von Martin Ginter an der Orgel sowie einem Streichquartett.