Schramberg Gesamtkunstwerk in Licht und Ton

Das entscheidende Glanzlicht des Abends war indessen der fiktive Dialog zwischen den beiden Überraschungsgästen, dem Bildhauer Erich Hauser, dargestellt von Arnhold Budick, und dem Orgelbauer Eberhard Friedrich Walcker, gemimt von Klaus Andreae. In diesem in lockerer Sprache geführten Dialog, ebenfalls aus Budicks Feder, kamen sich die beiden Künstler sozusagen über Generationen hinweg näher und konnten sich über das Verbindende und Gemeinsame ihrer Kunst verständigen.

Zwei Überraschungsgäste

Mit Hilfe von Bildern und Klangbeispielen, nun von der Empore herab, konnte deutlich gemacht werden, was Kegelladen sind, wie Register klingen und wie die Orgel allgemein gebaut ist.

Das dritte Element in dieser Kunstbetrachtung mit Licht und Musik war das Orgelspiel selbst, von Dekanatskirchenmusiker Rudi Schäfer in gewohnter souveräner Registrierungskunst dargeboten, mit Werken von Sigrid Karg-Elert, Alexandre Guilmant und Jean Langlais.

Noch nie so harmonisch

In ihrem Vortrag verwies Isabel Grüner auf die Vita des Bildhauers Erich Hauser und stellte dabei seine Verbindung zu Schramberg in den Vordergrund. Bereits 1957/58 habe er die Neufassung der drei Hauptportale für die Kirche St. Maria angefertigt. Erst viel später, nach 40 Jahren, habe der seinerzeit 63-jährige Stahlbildhauer vom Kirchengemeinderat den Großauftrag erhalten, die gesamte spätklassizistische Kirche in seinem Sinne neu zu gestalten. Die knapp acht Meter hohe kreuzförmige Stahlplastik im Mittelpunkt des Altarraums bilde den optischen und gestalterischen Höhepunkt der Kirche. Vor allem durch die Beleuchtung der Kreuzplastik entstand eine äußerst eindrucksvolle Schattenwirkung auf der Hinterwand des Altarraums, die die plastischen Einzelheiten des Kreuzes noch deutlicher hervorhob. Dann verwies Grüner auf die beiden Rundbogenfenster über dem Altar, die Hauser im Zuge der Neugestaltung wieder habe öffnen lassen und die eine kolossale Veränderung der Lichtverhältnisse im Chor bewirkten. Sie sprach dann die anderen Objekte an, die Kerzenleuchter, den Altar, den Ambo, den Tabernakel, und sogar den Beichtstuhl, das Taufbecken, die verschiedenen Bodeninschriften, welche die Rolle Marias als "Mater Ecclesiae" (Mutter der Kirche) definierten.

Ein toleranter Künstler

Dass Hauser bei der Neugestaltung der Kirche die Werke anderer Künstler, zum Beispiel die beiden Barockfiguren oder den Kreuzweg von Sepp Biehler, nicht einfach ausklammerte, wirft ein sympathisches Licht auf die Toleranz des Stahlkünstlers. Grüner zog ein bemerkenswertes Fazit: "Noch nie in ihrer 175 jährigen Geschichte hat die Kirche St. Maria eine so einheitliche Innenraumgestaltung genossen."

Im Dialog zwischen Hauser und Walcker war zunächst vom Orgelbau die Rede, aber auch von den "Sünden der Mehrfach-Korrekturen an der Orgel", und Walcker definiert dabei sein Klangideal, dass nämlich "der Ton [seiner Orgel] einen großen, heiligen Charakter widerspiegelt."

Interessante Klangproben

Interessant und auflockernd waren die Klangproben, das "Heilig" aus der Schubert-Messe (Hauser: "Wie ein Männerchor"), dann das Flötenbeispiel aus Bachs "Badinerie", schließlich das Zitat aus Dvoraks "Symphonie aus der Neuen Welt" zur Illustration der Physharmonika, oder Mozarts Klarinettenkonzert als Beispiel für das "Clarinetten"-Register.

Schließlich ging es noch um die Farbgebung der Orgel. Sie ist ja im Zuge der Umgestaltungen weiß getüncht worden. Hauser habe die Kirchenräte in die Rottweiler Saline eingeladen und einige Flaschen seines besten Weins opfern müssen, um die Erlaubnis zu erwirken, die Orgel wieder mit ihrer ursprünglichen Farbe zu versehen. Im integrierten Orgelkonzert spielte Rudi Schäfer zunächst das besinnliche Stück "Before the Image of a Saint" des in Oberndorf gebürtigen Komponisten Sigfrid Karg-Elert, in langsamem Zeitmaß, in stets wechselnder Registratur, die in der Tiefe warm aufblühte. Als zweites erklang die Communion "Placare Christe servulis" von Alexandre Guilmant. In abgetönter, dunkler Registratur entstand eine geheimnisvolle Melodik. Das dritte Stück war von Jean Langlais "Incantation pour un jour Saint, Lumen Christi". Das war wie ein Aufschrei aus der Blindheit – der Komponist war ja bereits in seiner Kindheit erblindet – und das in gregorianische Melodik eingebettete "Lumen Christi", sollte schließlich auch Licht in das Dunkel bringen.

Die Wirkung der Orgelmusik erfuhr durch die Lichteffekte von Heinz Ruess noch eine fühlbare Steigerung, so dass für die Zuhörer die Symbiose zwischen sakralem Raum, instrumentalem Klang und faszinierendem Licht erlebbar wurde.