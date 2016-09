Schramberg Geopark Eifel erkundet

Bei der Stadtführung am Mittwoch erhielt die Wandergruppe einen Einblick in Geschichte und Lebensart von Trier. Das schwarze Tor dieser Stadt, die Porta Nigra, zählt seit 1986 zum UNESCO-Welterbe. Entlang der Mosel ging es dann zur versteckt liegenden Burg Eltz.

Von der alten Stadt Hillesheim führte die Donnerstagstour (zur Wahl: 13 oder 18 Kilometer) mit herrlichen Aussichten ins Naturschutzgebiet Gerolsteiner Dachstein. Der Tag wurde noch gekrönt durch den Besuch der Erlöserkirche in Gerolstein.

Drei der Eifelmaare wurden während der Genießertour am letzten Tag umwandert, danach ging es schon ans Kofferpacken. Nach dem Stopp in Speyer auf der Heimreise, mit Besichtigung des Domes und des riesigen Bauernmarktes, erreichten alle wohlbehalten die Heimat. Ein herzliches Dankeschön der Wanderfreunde erhielten die Organisatoren zunächst in mündlicher Form.

Die schönsten Momente der Wanderwoche, eingefangen von sieben fotografierenden Wanderkameraden, werden in einem Fotobuch zusammengestellt, das beim gemeinsamen gemütlichen Filmabend am 26. Oktober an die beiden Wanderführer überreicht wird.