Schramberg Gemeinsam zur Arbeit fahren

Durch die gleichzeitige Einführung des Programms der drei Schramberger Unternehmen soll von Beginn an ein möglichst großer Nutzerkreis für das Stadtgebiet erschlossen werden. Denn je mehr Beschäftigte das gemeinsame Portal nutzen, desto leichter werden passende Angebote gefunden. Die Kooperation soll zudem Vorbild für andere Firmen und auch Behörden in unserer Region sein, sich ebenfalls für das Mitfahrportal stark zu machen.

Gestartet wurde das gemeinsame Projekt in einem Arbeitskreis, bei dem die Einzugsgebiete der Mitarbeiter der Teilnehmer analysiert und verschiedene Mitfahrplattformen begutachtet wurden. Nach dem Beschluss der gemeinsamen Einführung von TwoGo entscheiden nun die Unternehmen jeweils eigenständig, wie viele Lizenzen sie bei der Mitfahrzentrale TwoGo für ihre Mitarbeiter erwerben und wie die neue Initiative unter den Mitarbeitern verbreitet wird. Durch Mitfahren und Mitnehmen von Kolleginnen und Kollegen können Mitarbeiter über TwoGo Punkte sammeln, die je nach Unternehmen unterschiedlich belohnt werden. Diese neue Initiative soll zeigen, dass Umweltschutz Spaß macht und nicht Verzicht bedeutet. Die gemeinsame Einführung des Mitfahrportals TwoGo ist am 05.10.2016. Die Mitarbeiter werden bei internen Infoveranstaltungen über die Anwendung und Funktionalität der App informiert.

Der Download und die Registrierung bei der App lohnen sich auf jeden Fall auch im Privatbereich. Je mehr Menschen mitmachen, desto flexibler wird die eigene Mitfahrgelegenheit.

TwoGo: eine klimafreundliche Alternative zum Alleinfahren im Auto

Die Software TwoGo by SAP ist ein Mitfahrportal und ein bereits am Markt eingeführtes Produkt. Es wurde speziell für Unternehmen und Behörden entwickelt, die ihren Beschäftigten Fahrgemeinschaften ermöglichen wollen. Die Beschäftigten können von ihrem Rechner am Arbeitsplatz oder von ihrem mobilen Endgerät aus auf das Portal bzw. die kostenlose App zugreifen. Nach dem Registrieren bei TwoGo by SAP wird der Fahrtwunsch eingegeben, und die App ermittelt automatisch die perfekte Fahrgemeinschaft. Auch eigene Fahrten können eingetragen und durch die App passende Mitfahrer gefunden werden. Erst wenn eine Fahrt vermittelt wurde, werden Kontaktinformationen ausgetauscht – für Außenstehende sind somit Angaben zu privaten Daten der Nutzer und Details zur Fahrt nicht ersichtlich. Mit TwoGo by SAP können demnach Fahrten koordiniert und gebündelt und gleichzeitig die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen gestärkt werden. Ein Mitfahrportal lebt davon, dass sich möglichst viele beteiligen – umso größer ist die Wahrscheinlichkeit das passende Auto oder einen Mitfahrer zu finden. Aus diesem Grund haben sich in Schramberg die 3 Firmen, TRUMPF, KERN-LIEBERS und Schneider Schreibgeräte zusammengeschlossen. Die gemeinsame Einführung des Mitfahrportals TwoGo by SAP soll ab dem 05.10. starten.

Quelle: SAP