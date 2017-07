Schramberg Gemeinsam Spaß und Wettbewerb erleben

Ab 17 Uhr werden neue Spiele für Groß und Klein sowie Spiele für Menschen mit und ohne Behinderung gezeigt. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt. Dann stehen auch ausgewählte Outdoor-Spiele bereit und warten auf Mitspieler. Das Team um den "Spielevater" steht dabei mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um Regelerklärungen, Tipps und Fragen rund um Spiele geht. "Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass Brett- und Gesellschaftsspiele sich nicht von Smartphone & Co. verdrängen lassen", weiß Oliver Sack, der immer wieder überrascht ist, wie viele Leute sich trauen in der Öffentlichkeit zu spielen und seine Spieleabende besuchen.

"Brettspiele sind zweifellos gesellschaftsfähig, und beim Spielen von Brettspielen lernen nicht nur Kinder wertvolle soziale Kompetenzen für das Leben und den richtigen Umgang mit Konkurrenz sowie Teamfähigkeit. Und: Spielen hält auch im Alter den Geist in Schwung", sagt er.

Das Wichtigste bei einem Spieleabend ist aber der Spaß, den man miteinander hat. Egal ob lustige oder ernste Spiele, egal ob kooperativ oder im Wettbewerb, Spielen macht immer Spaß und hilft dabei auch ein wenig den Alltagsstress zu vergessen, um für ein paar Stunden in andere Welten abzutauchen. Um all das zu erleben, und sich dabei vom Frieder-Team verwöhnen zu lassen, treffen sich Spielbegeisterte aus nah und fern am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr in Waldmössingen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Gruppen werden gebeten, sich anzumelden. Für Informationen und Spielewünsche stehen Petra und Oliver Sack unter Telefon 07403/91 43 52 gerne zur Verfügung.