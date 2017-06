Schramberg (olo). Morgen, Samstag, 17. Juni, von 10 bis 13 Uhr ist wieder das Reparatur Café des Senioren Forums geöffnet. In den Räumen der Peter-Meyer-Schule, Graf-von-Bissingen-Straße 14, stehen ehrenamtliche Helfer bereit für Reparaturen an elektrischen, elektronischen und mechanischen Geräten sowie für Näharbeiten. Auch Unterstützung und Anleitung zum Stricken von Socken wird angeboten. Bitte selbst Wolle und Nadeln oder Strickzeug in Arbeit mitbringen. Die Reparateure bitten die Gäste, bei elektrischen und elektronischen Geräten, die Bedienungsanleitung und eventuelle Fernbedienungen gleich mitzubringen. Es erleichtert die Fehlersuche. Für Erfrischungen sorgt das Café Team.