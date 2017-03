Schramberg (zeg). Wird das Rausteinstadion künftig noch als Sportfläche benötigt? Wie können Nutzungsalternativen aussehen? Um diese Fragen diskutieren zu können, trifft sich der Gemeinderat am Donnerstag, 23. März, um 17.30 Uhr vor Ort. Im Rathaushaus geht es dann um 19 Uhr weiter mit der öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen Einwohnerfragestunde, Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen, Ausscheiden von Stadträtin Renate Much und Nachrücken von Ute Graf sowie die Neubesetzungen von Ausschüssen und Beiräten. Weiter geht es mit dem Sachstand zur Talumfahrung, mit der Interkommunalen Personalmarketing-Kampagne Baden-Württemberg, Beteiligung von Jugendlichen und Kindern nach der Gemeindeordnung, Anpassung der Parkgebühren, Kanalisation Friedhofstraße, Kurpark und der Zustimmung zu den Wahlen der Feuerwehr in Tennenbronn.