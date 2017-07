Schramberg Gelungenes "Gipfeltreffen der Töne"

Fit zeigte sich auch der Jugendchor der Musikschule Schramberg. Der Nachwuchs ist zwischen neun und 16 Jahre alt und sang dreistimmig mit viel Esprit. Zu hören gab es "I have a dream" von Abba und "Tears in Heaven". Für das brasilianische Folklorestück "Sambalelé", das Dirigentin Claudia Habermann arrangiert hatte, ernteten die Mädchen und Jungen viel Applaus. Der Siebtklässler Benedikt Wild entpuppte sich als überraschend herausragendes Musiktalent. Er spielt Cello und Klavier und präsentierte sein selbst geschriebenes Stück "Farewell", eine feine aber anspruchsvolle Komposition. Steffi Flaig brillierte mit ihrer kraftvollen und gleichzeitig weichen Stimme und wurde von Johannes Romer mit Saxophon und Klarinette, Elias Rohrer am Schlagzeug, Markus Kammerer am E-Bass und Benedikt Wild am Klavier begleitet. Für eine "Sommerüberraschung" sorgten neun ehemalige Mitglieder des Jugendchors, die ein flottes Medley aus dem Musical "Grease" präsentierten.

Schließlich betrat die größte Gruppe des Frohsinn, der "Confetti Chor & more" die Bühne. Die Freude der Sänger an ihrem Tun war auch daran zu spüren, dass sie Lieder wie "For the longest time" größtenteils auswendig sangen. Mit dem Konzerthöhepunkt, dem Auftritt aller Chöre zum "Halleluja" von Leonard Cohen, berührten die Sänger die Herzen ihres Publikums und sorgten bei manchen sogar für Tränen. Dafür wurde die Chorgemeinschaft mit stehenden Ovationen beglückwünscht.