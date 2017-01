Schramberg Gelungenes Familienwochenende

16 Teilnehmer, davon acht Kinder, trauten sich bei dichtem Schneefall auf die Strecke nach Oberstdorf. Bereits am Samstagmorgen war klar: das gibt ein Powder-Wochenende. So war es dann auch.

Mehr als 50 Zentimeter Neuschnee ließen die Bretter und Boards nicht still stehen – nur ein Foto aus dem Fenster morgens um 7 Uhr war möglich. Den Rest des Tages verbrachten die Teilnehmer im Neuschnee.

Jetzt, da es genügend Schnee auch in der Umgebung hat, bietet die DSV-Skischule Schramberg weitere Kurse am Weissenbach Lift in Schönwald an. Kinder und Erwachsene aller Könnerstufen – vom Anfänger zum Fortgeschrittenen bis zum Wiedereinsteiger – werden professionell unterrichtet.