Schramberg Gehörgänge und Gaumen opulent verwöhnt

Mit "The Winner takes it all" setzten die Hüfinger schließlich ihren Beitrag weiter. Trotz einer Männer-Grippewelle in Tenor und Bass, so hatte es Dirigentin und Moderatorin Sabine Derdus verraten, begeisterten sie Sänger noch mit "Halleluja" von Leonard Cohen. Mitgeklatscht wurde bei einem Medley aus "Sister Act" und ohne Zugabe ging es nicht von der Bühne. In afrikanischem Outfit und mit Soli gab es "The Lion sleeps tonight" als Extrawurst.

Der schönste Männerchor des Abends servierte drei weitere Lieder von "Ein Freund ein guter Freund" bis zu den Toten Hosen, und das ganze Publikum schien bei "An Tagen wie diesen" mitzusingen. Als Zugabe gab es nochmals "Sing mit mir" – und die Herren meinten den Titel wortwörtlich.

Im letzten Part stand nochmals der "Just Singing" Chor auf der Bühne. Starke Stücke hatten sie mit "Story of my life" von One Direction, "Musik nur wenn sie laut ist" von Grönemeyer und "Let’s get loud" von Jennifer Lopez ausgewählt. Unter Herzklopfen, wie sich Anja Höfler verplapperte, kündigte die Dirigentin die Zugabe "Heart Beat Song" an. Lange prasselte der Applaus des Publikums das sich für einen hervorragenden Konzertabend bedankte.