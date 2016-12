Als Schwerlasttransport mit Kranteilen rollten vier große Tieflader mit Begleitfahrzeugen von der Windkraftbaustelle am Windkapf in Tennenbronn über Reichenbach und Fohrenbühl durch Lauterbach und Schramberg zur Autobahn heimwärts mit dem Ziel Hof in Franken. Die Zugmaschine mit dem achtachsigem Tieflader für das große Maschinenhaus des inzwischen fertig montierten Windrades auf der Winterecke musste zusätzlich mit einem Lkw-Vorspann der Firma Fichter die Steigungen heraufgezogen werden, so etwa in Schramberg von der Schlossberg-Tunnelausfahrt im Tal bis hinauf nach Sulgen. Foto: Ziechaus