Schramberg Geheimnis der Solidarität bewahrt

Schmunzelnd meinte er, dass aus einem einfachen Lauterbachersträßler "ebbes rechts" geworden ist und meinte damit den heimatverbundenen Verleger und Herausgeber der Pforzheimer Zeitung, Albert Esslinger-Kiefer. Dieser ist nach eigener Aussage im Herzen ein Töser geblieben und unterstützt die Bürgervereinigung laut Reichert jeweils mit beachtlichen Spenden.

Wo das Herz im Tös schlug

Esslinger-Kiefer ist der Sohn der Wirtsleute des Hotels "König Wilhelm" wo das Herz des Freiamts Tös schlug. Viele Geschäfte der damaligen Zeit existieren heute nicht mehr. Der Referent kann sich noch gut an den vielen Schnee erinnern. Dieser ermöglichte das Schlittenfahren bis in die Hauptstraße. Er erzählte von seinem Werdegang bis nach Pforzheim, wo er damals von seinem Onkel die Pforzheimer Zeitung übernommen hat. Immer wenn er mit seiner Lebensgefährtin Brigitte Köberle ins Tös kommt, sagt er: "Do isch des nit schön?" und sie entgegnet jeweils "Des sagsch’ mer jedes Mal." OB-Stellvertreter Jürgen Winter wies auf die Bedeutung des Stadtteils für die Geschichte der Industriestadt Schramberg hin. Geprägt hat diesen die Uhrenfabrik Junghans an der Geißhalde, einem nahezu vollkommen neuen Gesicht.

Garanten der Heimat

Eine Vereinigung müsse ein Geheimnis der Solidarität in sich tragen, wenn sie so lange besteht. Die Mitglieder der Tös-Vereinigung seien die Garanten der Heimat, der Gruppenidentität. Dahinter stecke eine Treue zum Tös und zu Schramberg und seinen Bürgern. Die Stadt Schramberg habe begonnen, ihren Teil der Solidarität mit der strukturellen Aufwertung zu bekunden. Eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen zeichne sich schon ab, viel Arbeit sei trotzdem noch erforderlich, so Winter.

Flair von "Klein-Stuttgart"

Carsten Kohlmann informierte anschließend in seinem Festvortrag über "Bilder aus der Gründungszeit des Freiamts Tös". Die Einwohnerzahl Schrambergs ist von 1850 bis 1910 um das Dreifache gestiegen. Durch das interessante Arbeitsplatzangebot verbreitete sich ein amerikanisches Lebensgefühl. Die moderne Industriestadt war "Klein-Stuttgart" im Schwarzwald. Ohne Junghans gäbe es das Tös nicht. Auf alten Aufnahmen zeigte Kohlmann viele damalige Geschäfte, auch die Firma Carl Haas war darunter. Kohlmann regte an, dass die Töser sich, wie damals schon, wieder mit einem Wagen am Fasnachtsumzug beteiligen sollten.

Nachbarschaft zählt

Schultheiß Reichert ermahnte die Anwesenden, neue Mitglieder zu werben, damit die Bürgervereinigung eine Zukunft habe. Schließlich seien Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Nachbarschaft hier keine Fremdworte und der Mitgliedsbeitrag von 15 Euro sei eine rentable Geldanlage mit Spaßfaktor. Nach diesem Appell und dem "Radetzkymarsch" des Salonorchesters ließen sich die Mitglieder das Essen im Hotel-Restaurant Bären schmecken.