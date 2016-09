Für das Orgelkonzert am Sonntag, 9. Oktober, in der Reihe "Schramberger Orgelkonzerte" konnte der Verein Christian Schmitt, der zu den gefragtesten Konzertorganisten seiner Generation zählt, gewinnen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche St. Maria. Seit September 2014 wirkt Schmitt (geboren 1976) als "Principal Organist" der Bamberger Symphoniker. Er studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Saar, setzte seine Studien am Boston Conservatory fort und erwarb 2003 das Artist Diploma. Anschließend studierte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main in der Solistenklasse und schloss 2007 mit dem Konzertexamen ab. Es folgten Meisterkurse und Privatunterricht bei namhaften Orgelpädagogen. Schmitts besondere Leidenschaft gilt dem romantischen Repertoire, doch sein künstlerisches Spektrum reicht weit darüber hinaus. Foto: Veranstalter