Schramberg Gaudi bei den Einsätzen

Schramberg-Sulgen. Vorsitzender Thomas Brüstle freute sich über zahlreichen Besuch und blickte auf das Vereinsjahr zurück. Wie es sich zeigte, hatten die Radler neben dem laufenden Sportbetrieb zahlreiche anderweitige Arbeitseinsätze zu bewältigen, um die Vereinskasse im Lot zu halten. Wenn auch manchmal die Grenze der Belastbarkeit überschritten worden sei, oft habe man Spaß und Gaudi gehabt, versicherte Brüstle. Entschädigt wurden die Mitglieder bei einem zweitägigen Ausflug nach Frankfurt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ehrte der Vorsitzende Markus Schlecht mit der BDR-Ehrennadel in Silber. Die BDR-Ehrennadel in Gold heftete Brüstle Joachim Broghammer und Berthold Trost für 40-jährige Mitgliedschaft ans Revers. Während Broghammer als Radrennfahrer zum RVE gekommen sei und heute noch Rennen in der Seniorenklasse fahre, habe sich Trost der Radlermusik verschrieben und repariere als Mechaniker kaputte Radballmaschinen, hob der Radler-Chef in seiner Laudatio hervor. Die silberne Vereinsehrennadel erhielt Luzia Rapp für 15-jährige Vereinstreue. Sie organisiert seit 2001 den AOK-Radtreff, der von April bis Oktober Mittwochstouren unternimmt. Brüstle lobte das Engagement der Frauen, die sehr viel im Hintergrund agierten und wertvolle Vereinsarbeit leisteten. Ihnen dankte er mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein. Auch er durfte sich in den Kreis der Jubilare gesellen und wurde für 15-jährige Vereinszugehörigkeit vom zweiten Vorsitzenden Tobias Pfundstein mit der RVE-Ehrennadel in Silber dekoriert. Pfundstein schilderte den Funktionärsaufstieg von Brüstle vom Inventarverwalter, Beisitzer, Hausmeister zweiter Vorsitzender bis zum Präsidenten ab 2013.

Nach der Bilderpräsentation durch Tobias Pfundstein und Oswald Fader mit Stationen vom letztjährigen Familiennachmittag bis zur Gegenwart wies Brüstle auf anstehende Termine hin. Vom 2. bis 4. Dezember wollen einige "Edelweißler" die Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Stuttgart besuchen. Vom 9. bis 12. Dezember beteiligt sich der Verein wieder am Weihnachtsmarkt in der Talstadt mit einem Verkaufsstand. Die Hauptversammlung findet traditionell am Dreikönigstag (6. Januar) im Probenlokal statt. Beginn ist um 14 Uhr.