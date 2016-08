Schramberg-Tennenbronn. Das Konzert "Preisträger²", findet als Gastkonzert der Schramberger Orgelkonzerte auch in diesem Jahr wieder an der neuen Seifert-Orgel in katholischen Kirche St. Johann Baptist in Tennenbronn statt. Es bringt junge, aus der Region stammende Preisträger von "Jugend musiziert" mit Preisträgern der Internationalen Orgelwoche Nürnberg oder des Improvisationswettbewerbs des Festivals "Europäische Kirchenmusik" Schwäbisch Gmünd zusammen. Sie präsentieren sich im Konzert sowohl solistisch als auch mit einem gemeinsam erarbeiteten Beitrag "Orgel plus" und schaffen so eine Verbindung aus jung und erfahren und Regionalität und Internationalität. Beim diesjährigen Konzert am Sonntag, 11. September, um 19 Uhr, präsentiert sich das Duo Jan Doležel an der Orgel und Katrin Hafner an der Violine. Der Eintritt ist frei, über Spenden ist die Gemeinde dankbar.