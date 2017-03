Schramberg Gartentipps vom Experten

Deshalb haben sie auch Peter Keller eingeladen, den Kreisfachberater für Obstbau und Grünordnung beim Landratsamt Rottweil. Er bringt Tipps und Informationen rund um das Thema "Unser Garten im Frühling" mit. Was jetzt schon alles getan werden kann und getan werden muss, erfahren die Gäste, ebenso die notwendigen Vorkehrungen, damit der Garten vom ersten Frühling an Freude macht, was man selbst tun kann und wobei man sich besser helfen lassen sollte, damit man bis in den Herbst pflücken und ernten und die Natur genießen kann.

Egal wie groß der Garten oder Balkon ist, eine gute Pflege lohnt sich immer, heißt es in einer Mitteilung des Senioren Treffs. Persönliche Fragen zum Thema Garten werden gerne beantwortet. Wie immer werden die interessierten Gartenliebhaber mit Kaffee und Hefezopf versorgt.