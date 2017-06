Schramberg Ganz nah dran an den großen Stars

In den drei Tagen wurde die Düsseldorfer Altstadt und andere Sehenswürdigkeiten zur Nebensache, da die Reisegruppe in der Messehalle die Finalspiele in den Einzel- und Doppeldisziplinen sehen wollte und in den Spielpausen die vielen Messestände der Sportartikelhersteller nach Schnäppchen durchstöbern konnte. Schnappschüsse mit bekannten Spielern waren aber kaum möglich, aber der Präsident des Deutschen TT-Bundes, Michael Geiger aus Haslach, nahm sich die Zeit für ein Gruppenfoto. Zum Bedauern der Sulgener hat der 36-jährige Timo Boll bei der Tischtennis-Heim-WM das Halbfinale verpasst, dem Titelverteidiger Ma Long aus China aber alles abverlangt. Boll verlor am Pfingstsonntag vor 8000 begeisterten Zuschauern mit 2:4 Sätzen gegen seinen Doppelpartner Ma Long und präsentierte sich dabei lange auf Augenhöhe mit dem Olympiasieger. Im sechsten Satz verspielte Boll eine 8:4-Führung. Im Doppel waren Boll und Ma Long im Achtelfinale ausgeschieden.

Auch Europas bester Tischtennisspieler, Dimitrij Ovtcharov, scheiterte knapp. Er hatte zuvor sein dramatisches und hochklassiges Viertelfinal-Duell gegen den 22 Jahre alten japanischen Weltranglisten-Elften Koki Niwa mit 3:4 verloren.

Bei den Damen hat Olympiasiegerin Ding Ning ihren dritten Titel im Einzel gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich im chinesischen Finale gegen ihre Landsfrau Zhu Yuling mit 4:2 durch. Bereits 2011 in Rotterdam und 2015 in Suzhou hatte die 26-Jährige Gold geholt. Boll-Bezwinger und Olympiasieger Ma Long bleibt aber bei den Herren das Maß aller Dinge im Tischtennis. Der Weltranglistenerste aus China besiegte am Montag im spektakulären WM-Finale von Düsseldorf seinen acht Jahre jüngeren Landsmann Fan Zhendong mit 4:3. Damit hat der 28-Jährige seinen Titel erfolgreich verteidigt, 2015 war er zum ersten Mal Weltmeister im Einzel geworden. Die 8000 Zuschauer in der ausverkauften Düsseldorfer Messehalle feierten beide Spieler für ihre herausragenden Leistungen.