Schramberg Gärtnerei Längle darf noch bis 2018 bleiben

Dies war zwar in der Vergangenheit möglich, indes hätte er gerne noch mehr Zeit gehabt. Dies stand allerdings den Interessen der Stadt entgegen, die im ganzen Bereich um die Gärtnerei Gewerbe ansiedeln will und hierfür auch einen Bebauungsplan aufstellt, sodass es zu einem Gerichtsverfahren kam. In diesem wurde ein Vergleich geschlossen, dem sowohl Längle, als jetzt auch die Stadt Schramberg zustimmten.

"Etwas im Stress" sei er jetzt, sagt der Gärtnermeister, denn derzeit gebe es aufgrund des künftigen Neubaus viel zu tun. Das Gelände gehöre ihm bereits, allerdings müsse der Bauantrag angepasst werden, weil wegen eines Stromleitung aus Brandschutzgründen das Gebäude etwas anders ausfallen müsse, als zunächst geplant. Da er bei seiner Produktion wie ein Landwirt eingestuft werde, gebe es auch Fördergelder, allerdings müssten diese beantragt werden und die Voraussetzungen genau stimmen. Eine der Bedingungen, nämlich mindestens 25 Prozent der verkauften Ware selbst herzustellen, erfülle er mit rund einem Drittel schon immer, freut sich Längle. Insgesamt würden die neuen Gewächshäuser in Dunningen etwas kleiner ausfallen, als die Anlage in Sulgen, allerdings rechnet er damit dort auch effektiver arbeiten zu können – den Anteil an Eigenproduktion am Gesamtangebot will er nämlich weiterhin beibehalten.

Und 98 Prozent dessen, was er und seine Mitarbeiter selbst pflanzen und züchten verkauft er auch im eigenen Haus.

Zwei bis drei weitere Jahre in Sulgen hätten dem Gärtnermeister "noch gut getan"

Zugestimmt habe er dem Vergleichsantrag, vor dem Landwirtschaftsgericht Rottweil, so sagt er, nachdem mittlerweile klar sei, "dass es mit der Finanzierung klappen könnte", wie Längle sagt. Aber, so meint er, zwei bis drei weitere Jahre in Sulgen hätten ihm "noch gut getan". Positiv kann er dem projektierten Neubau allerdings abgewinnen, dass die Produktivität in seinem Gesamtbetrieb aufgrund der räumlichen Nähe steigen werde, da die bisher igen Fahrten wegfielen.

Was ihm für sich selbst noch etwas Sorge bereitet, ist, dass er aus dem ebenfalls zur bisherigen Gärtnerei gehörenden Wohnhaus ausziehen muss und hier bisher in Dunningen noch keinen Ersatz gefunden hat. Aber dies könne ja noch werden, meint er. Wichtig sei ihm in erster Linie gewesen, dass er nicht plötzlich ohne Produktionsfläche da stehe, weswegen er sich so stark eine Vertragsverlängerung in Sulgen eingesetzt habe.

Rund ein Drittel des Gärtnereiumsatzes von Norbert Längle in Dunningen entfällt auf die selbst gezogenen Pflanzen in den Gewächshäusern in Sulgen. Spätestens bis Mitte 2018 muss er diese geräumt haben. Derzeit ist ein Teil der Fläche mit Ackersalat belegt, der täglich frisch geerntet wird.