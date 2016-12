Schramberg. Am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr ist ein Fußgänger bei einem Unfall in der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 47-jährige Fußgänger wollte die Bahnhofstraße zwischen dem Discounter Aldi und dem Einkaufszentrum Kaufland überqueren, als er von einem Kleinwagen erfasst wurde. Dabei zog sich der 47-Jährige erhebliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Rottweil gebracht werden. Ob die Dunkelheit zu dieser Uhrzeit dazu führte, dass der 19-jährige Fahrer des Fords den dunkel gekleideten Mann übersah, wird von der Polizei Schramberg geprüft. Ein Fußgängerüberweg ist am Unfallort nicht vorhanden.