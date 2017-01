Schramberg Funksoul-Power an der Geißhalde

Grooviger Funk, Soul Rhythmen und kraftvolle Bläsersounds sind ihr Markenzeichen - wie "Tower of the Power" eben. Alle zehn sind erfahrene Musiker, die ihre Leidenschaft zu dieser außerge-wöhnlichen Musik verbindet. Mit verschiedenen Soli der einzelnen Instrumente, tänzerischen Einlagen des Sängers und ihrer spürbaren Begeisterung an der Musik rockten sie die Szene 64. Die mit diesem Bandabend ihren Sinn wieder einmal voll und ganz erfüllte, wie Vorsitzender Uli Bauknecht erklärte. "Wir wollen Musikern egal welchen Alters und welcher Richtung eine Bühne geben." Und die unterstützt der Szene-Verein tatkräftig mit der Bewirtung. Wer sich nach dem dritten Bier vielleicht wunderte, wieso er beim Zählen der Musiker nur auf zehn kam, die Band aber "Oaklands Eleven" heißt, erhielt die Lösung des Rätsels kurz vor Ende des Konzerts. Der elfte Mann war nämlich kein Mysterium, sondern stand einfach nur gut versteckt zwischen den Gästen hinter seinem Mischpult. Dort sorgte Markus Held ebenso wie Dennis Dieterle von "Diliton Ton- und Lichttechnik" für einen reibungslosen technischen Ablauf. Für die jungen Musiker war der Auftritt in der Szene 64 der zweite gemeinsame Gig, aber mit Sicherheit nicht der letzte. "Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen", verabschiedeten sich die Musiker mit "So hard to go" vorerst von ihrem Publikum und der Szene 64.