Schramberg Fuhrunternehmen gehören dazu

In akribischer Detailarbeit haben die Minitrucker-Freunde die Modelle im Maßstab 1:87 nachgebaut. Auch ein Unimog im Maßstab 1:5, der aus einem Holzklotz herausgearbeitet wurde und eine Fotosammlung zum Thema Tennenbronner Lastkraftwagen, kann in der Ausstellung bestaunt werden. Mit der Darstellung der Tennenbronner Fuhrunternehmen in Modellen, beschreitet das Tennenbronner Heimathaus zwar einen speziellen, aber wie sich bisher gezeigt hat, einen interessanten und viel beachteten Weg, die Geschichte Tennenbronns zu dokumentieren.