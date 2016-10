Schramberg Für sie bleibt Freitag der 13. bis heute ein Glückstag

Es gibt Leute, für die ist Freitag, der 13. mit bösen Vorzeichen verbunden. Für Kurt und Gertrud Wilhelm, geborene Rauch, ist dies ein Glückstag. Sie gaben sich am 13. Oktober 1951 in der Evangelischen Kirche in Schiltach das Ja-Wort und werden dies heute an gleicher Stätte wiederholen. "Als ich damals als 20-Jähriger heiratete, hatten viele gesagt, das geht nicht gut. Aber ich war mir sicher: Das ist meine Frau fürs Leben", verrät der 85-jährige Bräutigam mit leuchtenden Augen. Das Paar erinnert sich heute noch an viele Details, wie es sich kennenlernte und nebenbei kommen auch einige Jugendsünden zutage. Es war irgendwann im Jahre 1949, als Kurt Wilhelm bei der Zugfahrt von Schramberg nach Schiltach eine junge Frau auffiel. Er folgte ihr in Schiltach unbemerkt, um herauszufinden, wo sie wohnte. Man traf sich wieder beim Tanz im "Wagner-Ständle", der früheren Bahnhofsgaststätte, da wo heute ein Lebensmittelmarkt steht. Weil spät abends kein Zug mehr fuhr, habe er sie zu Fuß heimgebracht und sei dann wieder zurück nach Schramberg marschiert. "Auf dem Bahngleis, weil das eine kleine Abkürzung war", sagt er verschmitzt.

1950 war das Paar bereits Eltern eines Sohnes und als ein Jahr später eine Tochter hinzukam, "war’s endlich Zeit zum Heiraten", merkt die am 6. November 1930 geborene Schiltacherin an. Bis das Paar allerdings vor dem Traualtar stand, hatte es einige Hürden zu nehmen. Zum einen war Kurt Wilhelm damals noch nicht volljährig, war katholisch und hatte streng gläubige Eltern. Und sie evangelisch. Bis die junge Familie endlich eine gemeinsame kleine Wohnung im Grafenweg in Schramberg beziehen durfte, dauerte es vier Jahre.

1960 zogen sie in den Hammergraben um und dann nochmals 1986 in den Tierstein, wo sie heute noch wohnen und den Blick von der Terrasse über Schrambergs Norden genießen. Neben der Arbeit bei Junghans engagierten sich beide bei der Höflevereinigung und sangen viele Jahre im dortigen Chor. Sie wanderten gerne, erstmals einen Urlaub gönnten sie sich 1986 an den Thermen im italienischen Abano. Gertrud Wilhelm löst leidenschaftlich gern Kreuzworträtsel und liebt Blumen über alles. Ihr Mann lässt kaum eine Sportsendung im Fernsehen aus und schmökert in Konsaliks. Aber auch der Schwarzwälder Bote gehört seit über 60 Jahren zur täglichen Lektüre.