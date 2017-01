Schramberg "Für die Talstadtumfahrung muss nun wirklich alles getan werden"

Gehe es doch darum, dass auch die Stadt Schramberg endlich ihrer Aufgabe nachkommt, einen Zeitplan erstellt und die Realisierung der Umfahrung aktiv mit vorantreibt. Die These, wer nichts tue, mache auch nichts falsch, entpuppe sich auch bei diesem Punkt als nicht richtig, stellte CDU-Vorsitzender Johannes Grimm fest.

"Wir machen mit Sacharbeit und kritischen Nachfragen gute Politik für Schramberg", postulierte Fraktionssprecher Clemens Maurer, "weil wir wollen, dass unsere Stadtverwaltung auch Schwachpunkte erkennt, abstellt und wir so an einem Strang ziehen und die Herausforderungen gemeinsam angehen". Dazu seien alle aufgerufen. Maurer wies nach dem "kraftvollen aber substanzlosen Leserbrief" des SPD-Ortsvorsitz enden auf das Paradoxe hin, dass der in der Pressemitteilung aus der CDU-Vorstandssitzung korrigierte Fehler bei der Konstruktion der Erhard-Junghans-Schule genau die Problematik aufdecke, mit der sich die Schule zu beschäftigen habe: Sie müsse deutlicher und klarer benannt werden, als Erhard-Junghans-Schule – Real- und Gemeinschaftsschule Schramberg. Die Eltern müssten wissen, in welche Schule sie ihre Kinder schicken, und diese müsse den Anforderungen und Ansprüchen der Eltern und ihrer Kinder entsprechen und nicht der SPD oder deren Vorsitzenden.

Die Schullandschaft in Schramberg ist, laut Pressemitteilung des Stadtverbands, eines der Themen, bei dem die CDU ein seriöses, transparentes Handeln anmahne, aber auch mit Nachdruck darauf dränge, dass Klarheit einkehre in einen Bereich, bei dem Verwirrung und Unsicherheit nur Schaden anrichte.