Schramberg Frühstück für Frauen im Haus Lebensquell

Das Frühstück für Frauen hat sich im vergangenen Jahr als feste Größe im Programm des Geistlichen Zentrums Haus Lebensquell etabliert. Ein weiteres Angebot bieten die Organisatoren am morgigen Dienstag, 7. März, von 9 bis 11 Uhr an. Die Teilnehmer können sich eine Auszeit gönnen und mit Texten und Liedern gemeinsam auf den Weg machen zum Thema "Maria und Martha – Was können die beiden mitgeben für unser Leben." Anmeldung per mail an hauslebensquell@kloster-heiligenbronn.de oder per Telefon 07422/5 69-34 02. Der Unkostenbeitrag beträgt sieben Euro.