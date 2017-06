Schramberg. Die Abteilung Schramberg der freiwilligen Feuerwehr lädt am kommenden Wochenende zu ihrem Frühlingsfest am Gerätehaus in der Talstadt ein. Fassanstich ist am Samstag, 10. Juni, um 17 Uhr. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken, auch der Weizenstand ist an beiden Tagen geöffnet. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die Stadtmusik zum Frühschoppen, nachmittags gibt es auch Kaffee und Kuchen. Für die jüngeren Besucher hat die Jugendfeuerwehr einige Aktivitäten vorbereitet, darunter eine Wurfbude.