Schramberg (zeg). Auf dem idyllischen Gelände der Villa Moser findet am Samstag, 1. April, der Kunsthandwerkermarkt "Frühlingsboten" statt. Die Inhaberin von "eigenART", Barbara Neujahr-Fischer, will mit einem Team von Kundhandwerkern mit einer bunten Vielfalt auf den Frühling einstimmen. 27 Aussteller sind angemeldet und zwischen 10 und 18 Uhr vor Ort. Eine Osteraktion hält kleine Gewinne bereit, der Erlös geht zugunsten der Stiftung "Eigensinn" in Freudenstadt. Parkmöglichkeiten stellen die Firmen Thomas Phillips und Wöhrle zur Verfügung.