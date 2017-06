Schramberg "Frohsinn" lädt zum Gipfeltreffen

Neben den Chorformationen werden die Sänger auch wieder von weiteren Akteuren unterstützt. Da Claudia Habermann – Chorleiterin des "Frohsinn" – seit dem vergangenen Jahr auch eine Stelle in der Musikschule Schramberg inne hat, steht es für sie außer Frage, den Jugendchor der Musikschule in das Konzert mit einzubinden. Ebenso wird am Sommerkonzert ein Gastauftritt von Steffi Flaig zu erleben sein, welche in der Raumschaft durch zahlreiche Auftritte bestens bekannt ist.

Schlager und Evergreens

Musikalisch unterstützt wird das Konzert auch durch die Band von Johannes Romer. Mit Klavier, Schlagzeug, Bass, Gitarre und Saxofon ist für viele Chorstücke ein ansprechender Rahmen garantiert. Die Chorgemeinschaft zeigt mit den Darbietungen der verschiedenen Chöre wieder einmal die große Bandbreite des Chorgesangs, heißt es in einer Mitteilung. Frauen- und Männerchor, die sowohl jeweils einzeln als auch gemeinsam als gemischter Chor auftreten, widmen sich dieses Jahr bekannten Schlagermelodien und Evergreens. Neben "Wochenend und Sonnenschein" wecken auch Lieder vom "Chianti-Wein" oder "Itsy Bitsy Strand Bikini" die Vorfreude auf die Urlaubszeit. Der "Confetti Chor & More" bietet als Kontrast eine Zusammenstellung von englischsprachigen Popsongs aber auch deutschen Balladen. Wieder einmal hat es die Chorleiterin trefflich verstanden, durch abwechslungsreiche Liedauswahl und auch durch die Entwicklung eigener Chorsätze zu bekannten Songs, ein interessantes Programm zusammenzustellen. Insbesondere das gemeinsame Singen der Pophymne "Halleluja" von Leonard Cohen mit allen Chorformationen, einschließlich des Jugendchores der Musikschule, verspricht ein Höhepunkt des Abends zu werden.