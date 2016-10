Schramberg Frohsinn lädt Gastsänger ein

Hierzu werden vom Männerchor am Sonntag, 16. Oktober und vom Frauenchor am Dienstag, 18. Oktober, wieder Probierproben veranstaltet, an denen eine Einführung in das Repertoire stattfindet. In den Pausen ist für eine kleine Stärkung und für Getränke gesorgt.

Die Chorgemeinschaft Frohsinn freut sich jederzeit über Gäste und Interessierte, die mit ihrer Lust auf Gesang teilnehmen möchten. Nach dem Startschuss mit den benannten Probierproben bietet sich dann die Möglichkeit, durch den Besuch einiger zusätzlicher Proben beim Konzert am vierten Advent in der evangelischen Stadtkirche in Schramberg dabei zu sein und das Erlebnis des gemeinschaftlichen Singens am eigenen Leib zu erfahren.

Unter der Leitung von Claudia Habermann wirken am inzwischen traditionellen Adventskonzert alle Formationen der Chorgemeinschaft mit und bieten mit einem abwechslungsreichem Programm eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit.