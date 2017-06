Schramberg Friedrich Schorlemmer: Unermüdlicher Kampf für Frieden

Die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus Sulgen beginnt um 20 Uhr.

Schorlemmer wurde als Sohn eines Pfarrers in Wittenberge (Prignitz) geboren und ist in Werben (Altmark) aufgewachsen. Er studierte von 1962 bis 1967 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Theologie. Von 1971 bis 1978 war er Studentenpfarrer in Merseburg, von 1978 bis 1992 lehrte er als Dozent am Evangelischen Predigerseminar und war Prediger an der Schlosskirche in der Lutherstadt Wittenberg. Von 1992 bis 2007 war Schorlemmer Studienleiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. 1968 beteiligte sich Schorlemmer an Aktionen gegen die neue Verfassung der DDR und den militärischen Einmarsch in der Tschechoslowakei. Seit den 1970er-Jahren war er Mitglied der Friedens-, Menschenrechts- und Umweltbewegung. Auf dem Kirchentag 1983 in Wittenberg fand auf dem Lutherhof in Anwesenheit von Richard von Weizsäcker unter Schorlemmers Verantwortung die symbolische Umschmiedung eines Schwerts zu einer Pflugschar statt.

Die DDR-Behörden hatten vorher die öffentliche Benutzung des Slogans "Schwerter zu Pflugscharen" für illegal erklärt. Diese Aktion machte ihn international bekannt.