Schramberg Freundschaft ist wertvoll

Schramberg-Sulgen. Dieses Jahr sahen 360 Schüler das Märchen von den "Bremer Stadtmusikanten". Gebannt und aufmerksam verfolgten Schüler der ersten bis sechsten Klasse die Aufführung. Außerdem waren wie jedes Jahr noch Gäste aus den umliegenden Schulen sowie die Maxis der Kindergärten eingeladen. Wie kann man neue Wege suchen und finden in einer vermeintlich ausweglosen Situation? Wie kann man gemeinsam stark werden und wie wertvoll sind geschlossene Freundschaften in einer Welt, in der man viele Abenteuer zu bestehen hat? Diese auch für die Kinder wichtigen Fragen konnten durch die Theateraufführung beantwortet werden. Ein Stück, das den Kindern nahe ging, das nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Größeren lehrreich war, so das Fazit.