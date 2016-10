Schramberg Freibad: Tennenbronner wollen keine Abstriche

Die Stadt Hornberg, um nur ein Beispiel zu nennen, hat sich vor dem Gesichtspunkt der enormen Kosten dazu entschlossen, ihr eigenes kleines Freibad, mit Herzblut, Eigenleistung und viel persönlichem Engagement, "klein aber fein" zu renovieren. Gleichzeitig verwehrte sich die Stadt, dem Zweckverband Kinzigtalbad beizutreten, und hat damit schon frühzeitig einem gemeinsamen interkommunalen Bad in Hausach den Rücken gekehrt. Hausach hat hingegen das Ziel, mit zahlreichen umliegenden Städten und Gemeinden ein gemeinsames, attraktives Bad auf Hausacher Gemarkung zu errichten.

Damit steht die Stadt, ähnlich wie Schramberg mit Tennenbronn, vor der Herausforderung, den finanziellen Aufwand im Griff zu behalten. Schon jetzt schnellen die Kosten für die Umsetzung dramatisch in die Höhe. Die Stadt Wolfach, die mit dem Bau der Umgehungsstraße einst ihr eigenes Freibad aus betriebswirtschaftlichen Gründen aufgab, steht zwar weiter hinter dem Projekt, fürchtet aber die Folgekosten als überdimensionierte und nicht einschätzbare Belastung für den städtischen Haushalt.

Gleichzeitig besteht analog zur Schramberger Planung dringender Handlungsbedarf, um an die Fördertöpfe zu gelangen. Auch hier wird in alle Richtungen diskutiert, um die Kosten im Blick und die Attraktivität hoch zu halten. Unisono haben alle Gemeinden für sich erkannt, dass nur ein attraktives und damit auch akzeptiertes Bad für die Bevölkerung, den Tourismus sowie die daraus resultierenden Anforderungen für Jung und Alt, in der Umsetzung sinnvoll ist.

Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen, gleichzeitig aber dringend benötigtem Zuzug, insbesondere qualifizierter Arbeitskräfte, sowie zur Befeuerung des wichtigen Standbeins Tourismus, muss ein saniertes Tennenbronner Freibad auch diesen Aspekten Rechnung tragen. Sowohl im Kinzigtal, als auch in Tennenbronn ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen, da die Folgekosten bei angespannter Haushaltslage schnell zum Fass ohne Boden zu werden könnten.

Zurück nach Tennenbronn. 2006, bei der Eingemeindung, war das herrlich gelegene Freibad im Remsbachtal vor allem bei Jugendlichen und Schwimmern beliebt und sicherlich auch eines der Hauptargumente bei der Abstimmung "pro Schramberg". Auf alle Fälle haben die damaligen Verhandlungsführer, zumindest aus Tennenbronner Sicht gesprochen, clever verhandelt, denn die "Freibadgarantie" besteht noch bis 2026.

Jetzt, gerade mal zehn Jahre nach der 2006 vollzogenen Eingemeindung, sorgen die umfangreichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten für Sorgenfalten bei der Stadt, da diese, darf man den aktuellen Kostenvoranschlägen Glauben schenken, mit dreieinhalb Millionen Euro zu Buche schlagen sollen. Während bei den Entscheidungsträgern in Schramberg und Tennenbronn die "Köpfe rauchen", werden verschiedene Alternativen diskutiert. Einerseits wollen einige Ratsvertreter auf Grund der Faktenlage keine vorschnellen Entscheidungen; Fördergelder hin oder her, während in der Bürgerschaft die bisherigen Planungsvorschläge schon auf Kritik stoßen. Kleinere Wasserfläche, Wegfall der Attraktivitäten Sprungturm und Wasserrutsche, kürzere und weniger Schwimmbahnen – das geht aus Sicht der Bevölkerung offenbar gar nicht.

Während ein ins Leben gerufener Arbeitskreis, den Bedarf der Bürger und Freibadgänger ermitteln soll, hat der Schwarzwälder Bote versucht, Meinungen und Stellungnahmen der "direkt Betroffenen", nämlich der aktiven Freibadnutzer zu sammeln.

Die Befragung in Tennenbronn war unterdessen alles andere als ergiebig. Schwierig zu ermitteln, ob es die Erfahrungen mit der Eingemeindung waren, die ganze Familien auf Grund ihrer unterschiedlichen Meinungen entzweite, waren doch nur wenige bereit, ihre Meinung öffentlich kund zu tun. Angst davor, Freunde und Bekannte erneut gegen sich auf zu bringen, waren häufig genannte Gründe sich der Umfrage zu verwehren. Interessant ist daher im Umkehrschluss, dass das Thema im Dorf und an den Stammtischen heiß diskutiert wird.

Von mehr als 30 befragten Personen waren lediglich fünf Passanten bereit, eine Aussage über ihren Standpunkt zum Thema Sanierung zu treffen.