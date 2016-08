Schramberg. In dem großen hellen Raum der Künstlergruppe "Palette" traf sich eine kleine Gruppe des katholischen Frauenbunds zu ihrem Ferientreff. Und mit einer wahren Palette von Informationen zur Entstehung und Entwicklung des Vereins begrüßte die Vorsitzende Anneliese Bendigkeit die Frauen. Mit vielen Details über Kunst und Künstler sowie auch über die verschiedenen Mal- und Arbeitstechniken führte sie sodann fachkundig durch die Ausstellung, die durch ihre Vielfalt fasziniert und beeindruckt. Besonders bemerkenswert war die Feststellung, dass in dieser Ausstellung mehrere Frauen ihre Kunstwerke veröffentlichen. Das stelle ein ganz anderes Bild von Kunstschaffenden dar, als das in der Vergangenheit, in der es hauptsächlich Männer waren, die durch ihre Kunstwerke bekannt wurden. Nach intensiven Schauen und Zuhören gab es einen angenehmen Abschluss mit Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln bei angeregten Gesprächen über Kunst und Kultur sowie das Schramberger Tagesgeschehen.