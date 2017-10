Schramberg "Frauenbeirat noch weitere 25 Jahre nötig"

Nachdem Oberbürgermeister Thomas Herzog im Dezember 2016 Annika Erath als neue Geschäftsführerin des Frauenbeirats benannte, habe der Beirat mit neuem Schwung in die neue Sitzungsperiode starten können. "Frau Erath ist uns organisatorisch eine große Stütze, fertigt die Protokolle und Einladungen und sorgt für die Verbindung zum Landkreis, zu Frauengremien des Landes und damit für Informationen, die wir sonst nicht oder nur schwer erhalten würden", erklärte Kunst.

Wie in den Vorjahren hatte der Beirat wieder eine Reihe frauenpolitischer Veranstaltung organisiert, über die Kunst kurz berichtete: Am 25. November 2016, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, organisierte der Beirat einen Stand auf dem Rathausplatz mit Informationen von "Terre des Femmes" und "Frauen helfen Frauen und Auswege e.V." sowie das Hissen von Fahnen in vielen Geschäften der Innenstadt von Schramberg, außerdem auch an öffentlichen Gebäuden wie Rathaus, Schloss, Schlössle und am Cityhochhaus.

Am 8. März 2017, dem Weltfrauentag, gab es eine Taschentuchaktion mit Information über "Frauen helfen Frauen und Auswege e.V." in der Buchlese und die Verteilung von lila Luftballons, sowie eine Fragebogenaktion zu Themen bzw. Verbesserungen für Frauen in Schramberg