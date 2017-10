Schramberg Frauen geben bei Prüfung den Ton an

Zwei Hunde präsentierten sich dabei nicht von ihrer besten Seite und konnten das Prüfungsziel nicht erreichen. Doch bei Katja Rudel mit ihrem Rüden Samy, Melanie Kraft mit ihrem Australian-Shepherd-Rüden Rainfire to Know Me Is to Love Me – genannt Charly – und besonders bei Martina Mauersberger mit ihrem Schäferhund-Rüden Baxter von der Globushütte lief alles rund, die Tiere führten das Fußlaufen mit und ohne Leine, das Sitzen bleiben, Liegen bleiben und Abgerufen werden brav auf Kommando aus. Auch im anschließenden Verkehrsteil zeigten sich diese drei Hunde ruhig und selbstsicher, bei der Begegnung mit Autos, Joggern, Radfahrern, vielen Menschen und auch anderen Hunden benahmen sie sich tadellos und bestanden so die Begleithundeprüfung.