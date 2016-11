Schramberg. Eine leicht verletzte Person und rund 3000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, in der Waldmössinger Straße. Ein 31-jähriger Ford Transit-Fahrer fuhr laut Polizeimeldung aus Unachtsamkeit in das Heck eines vor ihm fahrenden Fiats. Dessen 57-jährige Fahrerein wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.